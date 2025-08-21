DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Profil
Blick auf Vossloh-Kurs

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag freundlich

22.08.25 12:05 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
89,10 EUR 2,10 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 89,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 89,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.074 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 331,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

