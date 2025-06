Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 75,30 EUR.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 75,30 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,40 EUR ab. Bei 76,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22.456 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 80,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 74,50 EUR.

Am 24.04.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen