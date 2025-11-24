Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 67,90 EUR zu.

Das Papier von Vossloh legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 67,90 EUR. Bei 68,60 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,80 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 38.741 Aktien.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Gewinne von 40,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 40,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 67,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 325,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

