Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 67,80 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 67,80 EUR. Bei 67,90 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.409 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 40,27 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,75 EUR aus.

Am 30.10.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 325,90 Mio. EUR gegenüber 298,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

