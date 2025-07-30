DEUTZ-Aktie zieht kräftig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro nach oben, wie das SDAX-Unternehmen DEUTZ am Donnerstag mitteilte. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu.
Die DEUTZ-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 7,76 Prozent im Plus bei 8,12 Euro.
/men/jha/
KÖLN (dpa-AFX)
