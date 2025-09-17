DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 Intel 855681 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

18.09.25 16:11 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Walmart hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Walmart-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 104,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,22 EUR -0,49 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 104,21 USD. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 104,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 103,58 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 284.830 Walmart-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 106,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,81 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 77,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 25,64 Prozent sinken.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,931 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen