Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Walmart hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Walmart-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 104,21 USD.

Die Walmart-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 104,21 USD. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 104,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 103,58 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 284.830 Walmart-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 106,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,81 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 77,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 25,64 Prozent sinken.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,931 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

