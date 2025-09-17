DAX23.475 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.305 ±-0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,32 -0,5%Gold3.721 +1,0%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag fester

22.09.25 16:11 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag fester

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 102,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
86,81 EUR -1,23 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 102,95 USD zu. Die Walmart-Aktie legte bis auf 103,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 401.961 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 106,10 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 2,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,11 USD ab. Abschläge von 24,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

