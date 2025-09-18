Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Mit einem Wert von 103,57 USD bewegte sich die Walmart-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Walmart-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 103,57 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 103,83 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 103,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,83 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 3.379.446 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 106,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,49 USD am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 114,33 USD angegeben.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

