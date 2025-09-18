DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.206 +0,1%Nas22.563 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag kaum bewegt

19.09.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Mit einem Wert von 103,57 USD bewegte sich die Walmart-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,04 EUR -0,28 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 103,57 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 103,83 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 103,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,83 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 3.379.446 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 106,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,49 USD am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 114,33 USD angegeben.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen