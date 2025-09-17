Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend tiefer

Kurs der Walmart

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 102,44 USD.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 102,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 102,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.008.924 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 106,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,57 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 77,49 USD. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren