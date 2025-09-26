DAX23.749 ±0,0%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.222 -0,1%Nas22.660 +0,8%Bitcoin97.314 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl68,22 -2,2%Gold3.826 +1,7%
So bewegt sich Walmart

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Nachmittag nach

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,08 EUR -0,14 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 102,75 USD abwärts. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,68 USD nach. Mit einem Wert von 103,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 348.300 Stück.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 30,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 114,33 USD angegeben.

Am 21.08.2025 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

