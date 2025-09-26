Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 102,30 USD abwärts.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 102,30 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,11 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 988.083 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 106,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,80 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Walmart-Aktie.

