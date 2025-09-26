DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.536 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Blick auf Walmart-Kurs

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 102,90 USD.

Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 102,90 USD nach. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,72 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,00 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.409 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2029 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

