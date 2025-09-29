Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

Kurs der Walmart

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Walmart-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 103,12 USD.

Die Walmart-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 103,12 USD. Bei 103,93 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,72 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 744.906 Walmart-Aktien.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,98 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Abschläge von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,33 USD je Walmart-Aktie an.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt