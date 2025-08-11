Plug Power-Aktie nach Zahlen in Grün: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Der finanziell angeschlagene Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Zahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im zweiten Quartal.
Werte in diesem Artikel
Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2025 ist für Plug Power einmal mehr mit tiefroten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,20 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist ein Minus von 0,36 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Wasserstoffkonzern schlechter als erwartet, Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,154 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Der Umsatz lag unterdessen bei 173,97 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 143,35 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 158 Millionen US-Dollar gelegen, diese konnte das Unternehmen übertreffen.
Die Plug Power-Aktie notiert an der US-Börse NASDAQ vorbörslich zeitweise 1,90 Prozent höher bei 1,61 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Plug Power Inc.
