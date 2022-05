Vantage Towers-Aktie dennoch in Rot: Vantage Towers erreicht Ziele

Der Umsatz ohne sogenannte Durchleitungseinnahmen solle gegenüber dem Vorjahreswert von rund einer Milliarde Euro um 3 bis 5 Prozent zulegen, teile die Vodafone -Funkturmgesellschaft am Montag in Düsseldorf mit. Bei den Durchleitungseinnahmen werden Vantage Towers ' Investitionen für die Aufrüstung ihrer Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) solle nun auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen, nachdem der Wert im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 3,6 Prozent auf 543 Millionen Euro gestiegen war. Der wiederkehrende Barmittelzufluss (RFCF) könnte nach 415 Millionen Euro hingegen nun um jeweils zehn Millionen Euro höher oder niedriger liegen. Bei den Kennziffern hatte das MDAX-Unternehmen jeweils die oberen Enden seiner eigenen Jahreszielbandbreiten erreicht.

Vantage Towers zahlt nach Wachstum 63 Cent Dividende

Der zu Vodafone gehörende Funkturmbetreiber Vantage Towers hat seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr leicht gesteigert und eine Dividendenzahlung von 0,63 Euro je Aktie angekündigt. Im laufenden Geschäftsjahr will Vantage weiter investieren, etwa in den Zugang von 1&1 zu den Funktürmen. Dafür werden Kosten anfallen, bevor entsprechende Umsätze erzielt werden können. Vantage strebt 2022/23 ein Umsatzwachstum ohne Durchleitungseinnahmen von 3 bis 5 Prozent an, ein bereinigtes EBITDA AL von 550 bis 570 Millionen Euro und einen RFCF von 405 bis 425 Millionen Euro. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert bestehen.

Die Vantage Towers-Aktie verliert via XETRA zeitweise 2,13 Prozent auf 30,38 Euro.

