Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Wells Fargo hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Wells Fargo-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 87,08 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 87,08 USD. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,29 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,33 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 985.621 Wells Fargo-Aktien.

Bei 87,46 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 32,91 Prozent sinken.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent gesteigert.

Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,31 USD fest.

