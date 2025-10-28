Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo büßt am Dienstagabend ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 86,83 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,83 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 85,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.447.120 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 87,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 USD, nach 1,42 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,91 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 14.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

