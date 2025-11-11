DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1585 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

WW International Aktie News: WW International steigt am Abend

11.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International steigt am Abend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 29,66 USD.

Das Papier von WW International konnte um 20:04 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 29,66 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 30,19 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 28,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 43.637 WW International-Aktien den Besitzer.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 06.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

