XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen

05.01.26 12:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
217,30 EUR -1,70 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold hat nach Angaben der Deutschen Börse zum Jahresende 2025 bei 172,8 Tonnen nach 166,5 Tonnen im Vorjahr gelegen. Der Preis für ein Gramm Gold stieg im Laufe des Jahres auf über 122 Euro und lag zum Jahresende bei 120,30 Euro. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold stieg auf 20,8 Milliarden Euro, was einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Der Goldpreis hat im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht - getrieben von geopolitischen Unsicherheiten und einer bemerkenswerten Nachfrage der Zentralbanken, die sich damit absichern und vom US-Dollar unabhängiger machen. Gold bleibt auch für viele Anleger ein unverzichtbarer Bestandteil der langfristigen Vermögenssicherung; gerade bei jungen Menschen hat sich Gold zur Top-Anlageklasse entwickelt, wie unser aktuelles Anlagebarometer zeigt", sagte Michael König, Geschäftsführer der Deutschen Börse Commodities GmbH.

Xetra-Gold ist laut der Deutschen Börse der fünftgrößte Gold-ETC der Welt und Europas größtes Gold-Wertpapier mit physischer Hinterlegung. Jeder Anteilschein entspricht genau einem Gramm Gold. Anleger können sich das Gold auch ausliefern lassen. Seit Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 wurde 2.035-mal ausgeliefert, insgesamt rund 8,3 Tonnen. Gewinne aus dem Verkauf von Xetra-Gold unterliegen nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht der Abgeltungssteuer.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 06:38 ET (11:38 GMT)

