Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf rotem Terrain

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:44 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 1,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,24 EUR. Mit einem Wert von 1,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 29.665 Stück.

Am 29.06.2022 markierte das Papier bei 1,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 18,76 Prozent sinken.

Am 24.03.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ebenfalls ein EPS von 0,03 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 66.047,40 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 85.575,20 CNY umsetzen können.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.05.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,361 CNY fest.

