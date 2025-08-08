DAX24.102 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.360 -1,1%
So bewegt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit stabiler Tendenz

11.08.25 12:05 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Bei der Xiaomi-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 5,58 EUR.

Die Xiaomi-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 5,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,60 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 5,51 EUR. Bei 5,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.506 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 1,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 27.05.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,59 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

