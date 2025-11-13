DAX24.050 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.954 -1,9%Bitcoin86.724 -1,0%Euro1,1646 +0,5%Öl63,15 +0,8%Gold4.200 +0,1%
So bewegt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Xiaomi

13.11.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Xiaomi

13.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,81 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 16:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,81 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,81 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,82 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 15.481 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,27 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

