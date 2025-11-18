Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 22,07 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 22,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 21,98 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,19 USD. Bisher wurden heute 402.290 Xpeng-Aktien gehandelt.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2025 Kursverluste bis auf 11,15 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 49,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.03.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Xpeng möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,008 CNY je Aktie ausweisen dürften.

