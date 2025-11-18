Xpeng Aktie News: Xpeng legt am Dienstagabend zu

Xpeng im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,69 USD nach oben.

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 22,69 USD. Bei 22,92 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.448.438 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 19,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,15 USD. Abschläge von 50,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 24.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,008 CNY je Xpeng-Aktie.

