Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Minusbereich

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 25,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 25,26 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 25,08 EUR. Bei 25,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 231.156 Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 58,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,90 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,09 EUR an.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

Zalando-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Zalando-Aktie