Profil
Aktie im Blick

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Minus

03.11.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 24,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,20 EUR -0,08 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 24,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 23,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.371 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 66,65 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 6,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie leichter: Anna Dimitrova wird zur CFO ab 1. Januar

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

