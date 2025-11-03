Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 24,05 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 24,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 23,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.371 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 66,65 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 6,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.

