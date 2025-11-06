Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag auf Höhenflug

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 24,16 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 24,16 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 24,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,00 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.168 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,89 Prozent. Bei 22,37 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,60 EUR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

