Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,59 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 22,59 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,37 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 675.324 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 77,42 Prozent zulegen. Bei 22,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,84 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

