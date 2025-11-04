DAX23.812 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1490 -0,3%Öl64,04 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Abschlägen

04.11.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 22,98 EUR abwärts.

Zalando
Aktien
Zalando
23,00 EUR -0,69 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 22,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 22,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,18 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 491.768 Aktien.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 74,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,44 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
