Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,45 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,45 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 24,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171.430 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,44 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,32 EUR je Aktie.

