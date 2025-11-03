DAX24.121 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,45 -3,0%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1517 -0,2%Öl64,59 -0,7%Gold4.019 +0,4%
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag freundlich

03.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,35 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,35 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 347.468 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 64,60 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 8,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

