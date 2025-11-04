DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.513 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Aktienkurs im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando fällt am Nachmittag

04.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 22,98 EUR.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 22,98 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 22,76 EUR. Bei 23,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 736.049 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 74,41 Prozent zulegen. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,44 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen