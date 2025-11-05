DAX 23.977 -0,3%ESt50 5.655 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1516 +0,2%Öl 64,06 +0,8%Gold 4.014 +0,9%
Zalando Aktie

24,33 EUR +1,07 EUR +4,60 %
STU
Marktkap. 5,93 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

09:51 Uhr
Zalando Buy
Zalando
24,33 EUR 1,07 EUR 4,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Frederick Wild sprach am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Wiederbelebung des Bruttowarenvolumens und des Umsatzwachstums", das sich offenbar über alle Regionen und Segmente erstrecke. Der Umsatzstärke gegenüber stehe aber eine enttäuschende Bruttomarge, wobei die Verwässerung durch die About-You-Übernahme ihre Auswirkungen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,12 €		 Abst. Kursziel*:
28,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

10:16 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:51 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Zalando Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Zalando Buy Warburg Research
