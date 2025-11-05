Zalando Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Frederick Wild sprach am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Wiederbelebung des Bruttowarenvolumens und des Umsatzwachstums", das sich offenbar über alle Regionen und Segmente erstrecke. Der Umsatzstärke gegenüber stehe aber eine enttäuschende Bruttomarge, wobei die Verwässerung durch die About-You-Übernahme ihre Auswirkungen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,12 €
|Abst. Kursziel*:
28,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|10:16
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
