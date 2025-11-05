Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Frederick Wild sprach am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Wiederbelebung des Bruttowarenvolumens und des Umsatzwachstums", das sich offenbar über alle Regionen und Segmente erstrecke. Der Umsatzstärke gegenüber stehe aber eine enttäuschende Bruttomarge, wobei die Verwässerung durch die About-You-Übernahme ihre Auswirkungen habe./rob/tih/ag

