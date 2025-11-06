DAX24.028 -0,1%Est505.667 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
Aktienkurs aktuell

Zalando Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Zalando ein

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 8,2 Prozent auf 24,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,72 EUR 1,69 EUR 7,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,2 Prozent auf 24,50 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,96 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,00 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.514.545 Stück gehandelt.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 22,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

