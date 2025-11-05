Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 22,47 EUR abwärts.
Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 22,47 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 22,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 310.159 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 78,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 22,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,31 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44 EUR an.
Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
