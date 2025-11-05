Zalando Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese erreicht, schrieb Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Beim Konsens für das Gesamtjahr erwartet er kaum Bewegung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,80 €
|Abst. Kursziel*:
73,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,30%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|11:16
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Zalando Buy
|Warburg Research
|11:11
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Zalando Buy
|Warburg Research
|11:11
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Zalando Buy
|Warburg Research
|10:16
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|11:11
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.