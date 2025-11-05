Goldman Sachs Group Inc.

Zalando Buy

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese erreicht, schrieb Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Beim Konsens für das Gesamtjahr erwartet er kaum Bewegung./ag/mis

