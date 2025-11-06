DAX24.005 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl63,88 +0,5%Gold4.011 +0,8%
Zalando diskutiert Expansion mit B2B-Software Scayle in US-Markt

06.11.25 12:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,95 EUR 1,92 EUR 8,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Zalando sieht gute Opportunitäten für die mit About You erworbene B2B-Software Scayle für eine Expansion in den US-Markt, in dem der Berliner Online-Modehändler bisher nicht vertreten ist. Dies sagte Co-CEO und Interims-CFO David Schröder in der Telefonkonferenz mit Investoren.

"Wie wir gesehen haben, ist die Dynamik in Europa bereits sehr stark. Aber natürlich könnte der gesamte adressierbare Markt erheblich erweitert werden, wenn wir in den USA Fuß fassen", sagte Schröder. Chancen für Wachstum in den USA seien "eine der größten Möglichkeiten für künftiges zusätzliches Wachstum von Scayle". Daher sei dies "eine wichtige Priorität für uns als Gruppe und insbesondere für das Scayle-Team". Er freue sich sehr, mitteilen zu können, dass dazu "mehrere wichtige Gespräche, die ich als fast abgeschlossen bezeichnen würde, im Gange sind". Schröder ergänzte: "Stay tuned für weitere Updates zu diesem Thema."

Mit About You hat Zalando Scayle erworben, die B2B-Software von About You, die das E-Commerce-Betriebssystem Zeos von Zalando ergänzen soll. Dadurch sollen den Angaben zufolge künftig Marken und Einzelhändler ihr Multichannel-E-Commerce-Geschäft europaweit über eine einheitliche Plattform mit Logistik-, Software- und Service-Funktionen steuern können, unabhängig davon, ob sie ihr Geschäft auf oder außerhalb der Zalando-Plattform abwickeln. Scayle sei eine der am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen weltweit und bereits hochprofitabel. Im Mode- und Lifestyle-Segment nutzen den Angaben zufolge mehr als 200 Online-Shops in Europa und Nordamerika die vielfältigen Funktionen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 06:44 ET (11:44 GMT)

