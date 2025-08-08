Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 23,71 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.330 Zalando-Aktien umgesetzt.
Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 69,04 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.
Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,91 EUR.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Zalando-Aktie
Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen