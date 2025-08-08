DAX24.086 -0,3%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1655 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.364 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

11.08.25 09:24 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 23,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,60 EUR 0,22 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.330 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 69,04 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,91 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen