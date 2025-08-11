Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 22,61 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 22,61 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 22,59 EUR. Bei 23,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 528.464 Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 43,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,95 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,34 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,73 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

