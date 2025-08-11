DAX24.073 ±-0,0%ESt505.339 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Vormittag

12.08.25 09:23 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Zalando hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 22,94 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,94 EUR an der Tafel. Die Zalando-Aktie legte bis auf 23,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,91 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.467 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 42,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,91 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

