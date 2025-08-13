Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 23,39 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 23,39 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 23,09 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 679.753 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 41,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 11,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,82 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

