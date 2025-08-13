DAX24.460 +0,3%ESt505.456 +0,4%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Kurs der Zalando

Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Vormittag vor

15.08.25 09:27 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,53 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 23,53 EUR. Bei 23,64 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.693 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von 70,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,95 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 10,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

