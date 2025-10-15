Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 26,45 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 26,45 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 26,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 623.455 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. 51,53 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,80 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

