ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek

