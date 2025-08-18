DAX24.341 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.450 -1,2%Euro1,1675 +0,1%Öl66,01 -0,7%Gold3.338 +0,2%
Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

19.08.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:05 Uhr 1,0 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.673 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 12,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

