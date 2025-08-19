DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Zalando im Blick

Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittag an Boden

20.08.25 12:07 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 24,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 24,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 24,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,10 EUR. Bisher wurden heute 263.727 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

