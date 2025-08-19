Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 24,29 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 24,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 24,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.164 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (20,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

