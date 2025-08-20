DAX24.197 -0,3%ESt505.444 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit KursVerlusten

21.08.25 12:06 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 24,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,28 EUR -0,07 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 24,25 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 24,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 272.111 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 65,28 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,61 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,36 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,84 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Zalando-Aktie höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

