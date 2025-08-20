Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 24,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 24,64 EUR. Bei 24,75 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 343.854 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 62,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,36 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Zalando-Aktie höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren