Notierung im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

22.08.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Zalando-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,70 EUR 0,40 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:03 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 24,39 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,21 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,24 EUR. Bisher wurden heute 19.732 Zalando-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

